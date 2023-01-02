Житель Одещини систематично розбещував свою прийомну 13-річну доньку

43-річний житель Ізмаїльського району Одеської області тривалий час насильно розбещував свою прийомну 13-річну доньку.

Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі.

"43-річний зловмисник впродовж тривалого часу, до травня минулого року, будучи напідпитку, за місцем свого проживання, із застосуванням сили та погроз фізичного покарання, систематично вчиняв розпусні дії стосовно своєї прийомної доньки", - йдеться у повідомленні.

Суд визнав винним мешканця Ізмаїльського району у розбещенні 13-річної дівчинки за ч. 2 ст. 156 КК України і виніс вирок - до 6 років та 6 місяців позбавлення волі.

Відомості про зловмисника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нещодавні затримання ґвалтівників в Україні

У Миколаївській області 45-річний чоловік зґвалтував свою 88-річну сусідку. Його затримали.

У Києві затримали 35-річного чоловіка, який систематично ґвалтував 11-річну падчерку. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

У Харківській області затримали 30-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика у Києві. Зловмисник познайомився з дитиною в Мережі, втерся у довіру та домовився про зустріч.

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