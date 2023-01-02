Житель Одещини систематично розбещував свою прийомну 13-річну доньку

Чоловік погрожував дитині і чинив сексуальне насильство.
43-річний житель Ізмаїльського району Одеської області тривалий час насильно розбещував свою прийомну 13-річну доньку.
Про це повідомили у Одеській обласній прокуратурі.
"43-річний зловмисник впродовж тривалого часу, до травня минулого року, будучи напідпитку, за місцем свого проживання, із застосуванням сили та погроз фізичного покарання, систематично вчиняв розпусні дії стосовно своєї прийомної доньки", - йдеться у повідомленні.
Суд визнав винним мешканця Ізмаїльського району у розбещенні 13-річної дівчинки за ч. 2 ст. 156 КК України і виніс вирок - до 6 років та 6 місяців позбавлення волі.
Відомості про зловмисника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Нещодавні затримання ґвалтівників в Україні
У Миколаївській області 45-річний чоловік зґвалтував свою 88-річну сусідку. Його затримали.
У Києві затримали 35-річного чоловіка, який систематично ґвалтував 11-річну падчерку. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
У Харківській області затримали 30-річного чоловіка, який зґвалтував 13-річного хлопчика у Києві. Зловмисник познайомився з дитиною в Мережі, втерся у довіру та домовився про зустріч.
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