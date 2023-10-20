Житель Прикарпаття повідомляв у Viber про місця видавання повісток: чим це обернулося

На Прикарпатті СБУ викрила 34-річного мешканця я Калуського району, який допомагав чоловікам-ухилянтам. Він створив та адміністрував групу у месенджері Viber, де повідомляли про актуальні місця видавання повісток.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що у цій групі було 11 тис. учасників, більшість з яких мешканці Долинської територіальної громади. У спільноті інформували про переміщення та місцеперебування військового транспорту і військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Інформація про заходи, які проводить ТЦК та СП, дозволяла військовозобов’язаним уникати постановки на облік та отримання повісток і перешкоджала мобілізації.

Під час обшуку у прикарпатця вилучили мобільний телефон з сім-картою, до якої прив’язаний профіль адміністратора Viber-спільноти. Кіберфахівці СБУ припинили функціонування Viber-групи та заблокували можливість зривати мобілізаційні заходи працівників ТЦК та СП.

Підозрюваному повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

За даними слідства, фігурантта визнав провину. Зазначається, що чоловік виявив бажання співпрацювати зі слідством та висловив прохання укласти угоду про визнання винуватості.

Як повідомлялося, на Полтавщині водій шкільного автобуса відмовився від мобілізації через матір з 2 групою інвалідності. За це його засудили до іспитового терміну позбавлення волі.

Читайте також: