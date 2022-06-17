Житель Сум "зливав" позиції ЗСУ російським спецслужбам: відео затримання зрадника

Українська спецслужба затримала російського агента, який розвідував позиції ЗСУ на Сумщині, поблизу кордону з РФ.

Контррозвідка Служби безпеки викрила мешканця Сум на проведенні розвідувально-підривної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Мешканця Сум затримали під час спецоперації. Колаборант передавав ворогу інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення підрозділів ЗСУ у прикордонних районах.

Встановлено, що зрадник був завербований представником російських спецслужб під час повномасштабного вторгнення РФ до України. За завданням загарбників, агент фотографував та знімав на відео розташування оборонних об’єктів та переміщення української військової техніки.

Ці матеріали з прив’язкою до місцевості зловмисник переправляв своєму куратору через закриті канали електронного зв’язку.

Під час обшуків правоохоронці виявили у колаборанта комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з доказами злочинної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

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