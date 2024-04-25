Житель Тернополя намагався відправити за кордон посилки з унікальними древніми скам'янілостями (фото)

Тернополянин спакував три посилки із десятьма древніми каменями із відбитками істот, що належать до унікальних палеонтологічних зразків.

Про це йдеться у повідомленні Київської митниці.

Цінні артефакти мали прямувати до США, Іспанії та Таїланду. У трьох міжнародних посилках митники виявили 10 древніх каменів із відбитками істот, які належать до палеонтологічних зразків.

Фото Київської митниці

"Відправником двох посилок до Таїланду та США значився один і той самий мешканець Тернополя. Третя посилка прямувала з Києва до Іспанії", – кажуть митники.

Фото Київської митниці

Житель Тернополя намагався переслати уламки геологічних порід з скам’янілими ракоскорпіонами та мушлями, що за словами дослідників музею, походять з Поділля, басейну річки Дністер.

Фото Київської митниці

Зараз артефакти перебувають на експертизі в Національному науково-природничому музеї Національної академії наук України.

Фото Київської митниці

За словами дослідників, чотири скам’янілості, що були відправлені з Києва до Іспанії, – це плитки гірської породи з колекцією ракоскорпіонів. Їхня унікальність полягає в тому, що на відбитках є майже цілі панцирі.

Фото Київської митниці

Ба більше, одна з плиток містить рештки одразу трьох ракоскорпіонів із кінцівками та зразки їхніх голів.

Фото Київської митниці

У посилці, яку відправляв тернополянин до Таїланду, були три скам’янілості, дві з яких – це молюски, що трапляються доволі рідко й мають наукове значення.

Фото Київської митниці

Ще одна скам’янілість – це фрагмент панцира ракоскорпіона.

Фото Київської митниці

А до США прямували так звані плитки червоного пісковику з тулубними панцирами шести "девонських риб" із невизначеними фрагментами.

Вік всіх палеонтологічних зразків коливається в межах 408-443 млн років. Походять вони із Поділля, басейну річки Дністер.

Відомо, що митники склали на відправників протоколи про порушення митних правил (ст. 473 Митного кодексу). Усі палеонтологічні зразки вилучили.

Нагадаємо, раніше митниця Німеччини нагадала, що на імпорт з РФ поширюється заборона щодо широкого кола товарів, через введені санкції за агресію проти України.

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