Житель Вінниччини "зливав" ФСБ місця дислокації ЗСУ: що з ним тепер

житель Тульчина свідомо та ініціативно погодився на виконання завдання російських спецслужб.

Правоохоронці повідомили про підозру у державній зраді жителю Вінницької області, який передавав представнику ФСБ Росії координати місць дислокації українських військових.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 2024 року житель Тульчина Вінницької області свідомо та ініціативно погодився на виконання завдання російських спецслужб. Воно полягало у збиранні та передаванні інформації про підрозділи Сил оборони України та про фортифікаційні споруди на території Вінниччини.

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Зловмисник збирав дані шляхом особистого спостереження, шукав інформацію в Інтернеті та безпосереднього спілкувався з третіми особами. Дані чоловік передавав представнику ФСБ через месенджер.

У квітні-травні підозрюваний передав ворогу географічні координати постійної дислокації, проживання та навчання підрозділів ЗСУ у кількох містах Вінниччини, а також дані про рух військової техніки по автотрасі у східному напрямку.

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Також житель Вінниччини особисто відвідав прикордонне село, де зафіксував фортифікаційні споруди і передав їхні точні координати російському куратору.

За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури чоловікові було повідомлено про підозру у державній зраді. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.

До слова, раніше стало відомо, що СБУ запобігла серії ворожих ударів по об'єктах "Укрзалізниці" на Харківщині та затримала агентів, які готували атаку на ешелони ЗСУ. Серед затриманих – священник УПЦ МП та працівник місцевої філії "Укрзалізниці".

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