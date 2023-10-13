Житель Вінницької області вигадав хитрий і дешевий спосіб втечі за кордон: чим усе закінчилось

Житель Вінниччини вирішив сам виготовити фальшиві документи і втекти за кордон.

У Львівській області на 10 200 грн оштрафували чоловіка з Вінниччини, який намагався виїхати за кордон із фальшивими документами.

Про це йдеться у вироку Мостиського районного суду Львівської області.

За даними суду, житель Вінницької області 2023 року знайшов в Інтернеті бланки тимчасового військового посвідчення та довідку ВЛК про непридатність до служби в армії. Він роздрукував файли, вклеїв туди свої фото та підробив підписи.

Наприкінці серпня 2023 року він вирішив виїхати за кордон, використавши "документи". На пункті пропуску "Шегині" він показав прикордонникам виготовлені вдома довідки - і на цьому його мандрівка закінчилася.

На суді підозрюваний провину визнав і розкаявся.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України. Його оштрафували на 10 200 грн Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Вінниччині у лікарки з ВЛК конфіскували валюту та змусили виплатити 34 000 грн.

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