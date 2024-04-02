Житель Волині зґвалтував 4-річну дівчинку на шкільному подвірʼї: подробиці моторошної історії

20-річного жителя одного з сіл Луцького району засудили до 13 років позбавлення волі за зґвалтування дитини.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Зловмиснику було 18 років, коли він на шкільному подвір’ї зґвалтував чотирирічну дівчинку. Це трапилось вдень 26 травня 2022-го року.

Його одразу затримали та взяли під варту. Спершу суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів, згодом термін продовжили.

Відповідно до рішення суду, інформацію про кривдника внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, 21 березня у Польщі розпочався судовий процес над парою українців, яких звинувачують у катуванні та зґвалтуванні 2,5-річного сина жінки. Чоловіка звинувачують у замаху на вбивство дитини, поєднаному зі зґвалтуванням з особливою жорстокістю та знущанням над дитиною. Жінку - за пособництво та підбурювання до катування та зґвалтування дитини.

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