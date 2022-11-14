Жителі Бородянки заскочили знаменитого Бенксі за роботою та розповіли, який він на вигляд (відео)

Розгадати особу світового художника Бенксі марно намагаються вже два десятиліття. І досить було британському митцеві приїхати до України - як жителі Бородянки стали першими, хто заскочив його за роботою.

Як та чи один працює легендарний художник, а головне - який має вигляд - свідків, які бачили Бенксі відшукала кореспондентка ТСН Олена Гущик.

"Бородянка. Побита війною. На руїнах якої сам Бенксі і залишив графІті - таємничий британський художник, якого тут мало хто знав", - розповідає журналістка.

За її словами, жителька Бородянки підходила до художника та навіть з ним розмовляла. А комусь навіть вдалося з ним познайомитися.

"Ну він такий, щоб як великий, то невеликий. Худий, так. Він з борідкою. Десь років 45 до 50", - каже жінка.

Графіті Бенксі в Україні, як і всі попередні, наробило галасу на увесь світ.

"Робота найвідомішого невідомого художника світу настільки крихітна, що ми її одразу не впізнали серед цих руїн. Тендітна гімнастка на фоні моторошних руїн. І хоча це єдина підтверджена робота Бенксі в Україні, подібні графіті, в характерному для Бенксі стилі на резонансні теми і в резонансних місцях почали з'являтися в Україні ще кілька тижнів тому. Перше у Києві - діти ніби гойдаються на протитанковому їжаку. Гімнастка над дірою в зруйнованій будівлі Ірпеня, чоловік у ванні - вже в Горенці, або жінка в халаті з протигазом на обличчі й вогнегасником у руках", - розповідає журналістка.

Імовірний автор - британський вуличний художник, який воліє лишатись анонімним. Якби не жителі Бородянки.

Це було два тижні тому. На цю подію жителі Бородянки навіть не звернули уваги. Доки Бенксі не виклав світлину гімнастки у своєму інстаграмі і всім стало зрозуміло, що працював саме він. Лише після цього журналісти почали шукати загадкового художника, а свідки згадувати деталі.

"Четверо їх точно було, і з ними була дівчина. Там їхній атвомобіль стояв. Трафарети йому подавали, а він балончиком все це робив. І починав ось з цієї верхньої точки згори. Ну і я кажу шо будете малювати, а вона ну да, любить це діло людина", - розповідає жителька Бородянки пані Віра.

Поки імовірний Бенксі працював, пані Віра та Ірина встигли розпитати перекладачку про прихований сенс.

"Ну різні версії... "Кінцева версія" - та, що Зеленскій - маленький, а путін - здоровий і той його душить. Сказали, ближче до тєми - з чорним поясом", - кажуть жунки.

Хто працює під псевдонІмом Бенксі

Вже багато років триває інтрига, яку намагаються розгадати журналісти і фанати його творчості. Серед найпоширеніших припущень - швейцарський художник Метр де Кассон, хоча сам він це заперечує.

Також вважають, що Бенксі - британський музикант Роберт Дель Найа.

Саме схожого на нього художника пан Геннадій, бачив зблизька в Бородянці.

"Схоже, що він там був. Тому що з бородкою була людина. Це точно. І риси обличчя схожі на нього", - каже пан Геннадій.

Втім, був це Бенксі чи ні, бородянців більше цікавить фінансовий бік питання. Більшість із них через бомбардування росіян втратили тут помешкання і тепер гадають: чим може допомогти поява графІті світового масштабу.

"Сусід оно каже, що за неї оно два мільйони доларів дають. Ну, аукціон я починаю. Продам недорого. Поставити шлагбаум - вїзд платний. Ото продали б і нам би дом достроїли", - сміються жителі.

В місцевій раді уже міркують як уберегти графіті Бенксі, щоб його побачили якомога більше людей.

"Плануємо долучити Міністерство культури, для того щоб грамотно можна було зробити роботи по вирізанню даної стіни і пересення її в інше місце, бо даний будинок підлягає монтажу", - повідомляє депутатка Київської облради Галина Єрко.

Тим часом, за малюнком наглядає поліція. І звісно, новоспечені місцеві фанати.

У березна 2022-го повідомлялося, що "Охматдит" отримає понад три мільйони гривень від продажу картини Бенксі на аукціоні.

Йшлося про одне із найвідоміших антивоєнних полотнищ - Солдати Бенксі.

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