Жителі Харкова тимчасово не можуть купити квитки у напрямку Києва: в чому причина

Жителі Харкова тимчасово не можуть купити квитки у напрямку Києва: в чому причина

Призупинення продажу пов'язане з ремонтом колії у Люботині.

Жителі та гості Харкова зараз не можуть купити квитки на поїзди у західному напрямку, наприклад, до Києва, Львова та інших міст. "Укрзалізниця" на кілька днів призупинила їхній продаж на період з 15 до 25 грудня.

В пресслужбі АТ "Укрзалізниця" ТСН.ua прокоментували, чому так сталося.

За інформацією пресслужби компанії, пасажирам немає чого хвилюватися, оскільки вони як і раніше зможуть скористатися послугами УЗ і вирушити у потрібному їм напрямку у зазначений день. Тимчасове ж призупинення продажу квитків пов'язане з ремонтом на ділянці залізниці у Люботині та вирахуванням часу, на який буде затримка потягів.

"Поки що призупинений продаж, за місяць до цієї дати, на кілька днів, щоб спрогнозувати - наскільки хвилин затримаються потяги. Це - абсолютно технічний нюанс, стандартна процедура, коли йде ремонт колії. В грудні йтимуть всі заплановані потяги. Якщо й буде затримка, то деякі потяги все одно прибудуть на кінцеву станцію за графіком, бо, наприклад, зможуть пришвидшитися", - прокоментував ТСН.ua речник ПАТ "Укрзалізниця Олександр Шевченко.

Нагадаємо, що на маршруті Ізмаїл-Одеса запустили новий експрес.

Читайте також: