Жителі Херсона вийшли на мітинг за Україну: окупанти розганяють людей (відео)

Жителі Херсона вийшли на мітинг за Україну: окупанти розганяють людей (відео)

Херсонці вкотре висловили свою позицію, що не бажають бачити окупантів у рідному місті і тим паче голосувати за будь-яке квазіутворення.

Жителі Херсона провели мітинг за Україну з плакатами та державними прапорами.

Відео виклали в місцевому телеграм каналі Х* Херсон.

Десятки людей, озброївшись плакатами та українськими прапорами провели мітинг. Вони викрикували гасла "Херсон - це Україна" і "Слава Україні".

Повідомляється, що російські окупанти розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.

Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про 4-х постраждалих мітингарів.

Нагадаємо, що росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановчі сюжети. СБУ отримала докази, як офіцери ФСБ придумують фейки, організовуючи насильну евакуацію людей з тимчасово окупованих територій.

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