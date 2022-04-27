Жителі Херсона вийшли на мітинг за Україну: окупанти розганяють людей (відео)

Херсонці вкотре висловили свою позицію, що не бажають бачити окупантів у рідному місті і тим паче голосувати за будь-яке квазіутворення.
Жителі Херсона провели мітинг за Україну з плакатами та державними прапорами.
Відео виклали в місцевому телеграм каналі Х* Херсон.
Десятки людей, озброївшись плакатами та українськими прапорами провели мітинг. Вони викрикували гасла "Херсон - це Україна" і "Слава Україні".
Повідомляється, що російські окупанти розігнали людей, застосувавши сльозогінний газ та світлошумові шашки.
Згодом у ЗМІ з'явилася інформація про 4-х постраждалих мітингарів.
Нагадаємо, що росіяни силоміць вивозять іноземців з Херсона і влаштовують постановчі сюжети. СБУ отримала докази, як офіцери ФСБ придумують фейки, організовуючи насильну евакуацію людей з тимчасово окупованих територій.
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