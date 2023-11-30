Жителі Хмельницької області могли чути вибухи: працюють сили ППО

Ворожі безпілотники у ніч на 30 листопада кружляли Україною.

Жителі Шепетівського району, що на Хмельниччині, могли чути вибухи.

Про це розповів перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін у соціальних мережах.

"Працюють сили ППО. Залишайтесь в укриттях", - повідомив він.

Раніше на території Хмельницької області була оголошена повітряна тривога, але після роботи ППО, пролунав відбій.

Також читайте На Вінниччині працювало ППО по залишках ворожих безпілотників

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ оголосили відбій повітряної тривоги через загрозу ворожих безпілотників по всій території України.

Раніше повідомлялося, що майже половину України охопила повітряна тривога.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.