Жителі кількох областей зможуть користуватися газом безкоштовно: що відомо

В Україні жителі чотирьох областей зможуть користуватися газом безкоштовно в межах програми уряду. Це Харківська, Сумська, Донецька та Херсонська області.

Про це стало відомо після спецнаради під головуванням віцепрем’єрки Ірини Верещук, повідомляє "24 Канал".

У проєкті можуть брати участь як іноземні організації, так і підприємства, які забезпечуватимуть регіони необхідним обладнанням. Зазначається, що саме під час наради було ухвалено рішення включити Херсонську область до списку регіонів, які забезпечуватимуться гуманітарним газом.

В межах низки нарад уряд ухвалив рішення про впровадження експериментального проєкту із забезпечення скрапленим газом населення прифронтових територій.

Як повідомлялося, НБУ очікує підвищення комунальних тарифів для населення. Очікується, що від 2025 року розпочнеться поступове приведення тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

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