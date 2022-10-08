Жителі Криму після вибуху на мосту штурмують АЗС (фото)

На півострові почалася паніка.
В Криму після вибуху та пожежі на Кримському мосту почалася паніка.
Зокрема, жителі почали штурмувати АЗС. Там утворилися величезні черги.
Відповідні фото з’явилися в соцмережах.
Що відомо про вибух на Кримському мосту
Вибух на Кримському мосту пролунав зранку 8 жовтня. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа.
Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.
"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.
"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
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