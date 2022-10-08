Жителі Криму після вибуху на мосту штурмують АЗС (фото)

В Криму після вибуху та пожежі на Кримському мосту почалася паніка.

Зокрема, жителі почали штурмувати АЗС. Там утворилися величезні черги.

Відповідні фото з’явилися в соцмережах.

Що відомо про вибух на Кримському мосту

Вибух на Кримському мосту пролунав зранку 8 жовтня. Після цього на мосту сталася масштабна пожежа.

Через пожежу автомобільний рух на Кримському мосту було повністю припинено.

"Кримська залізниця" інформує, що відбулося загоряння паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

"Локомотив із частиною вагонів виведено на станцію Керч. Ведуться аварійні роботи. Причини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте також:

Подоляк про пожежу на Кримському мосту: "Усе незаконне має бути зруйновано"

В Росії розповіли свою версію про вибух на Кримському мосту

Американський генерал про можливість ядерного удару: "Путіна загнали в кут, він програє всюди"