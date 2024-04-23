Жителі Маріуполя змушені відбиватися від зграй собак, які нападають на них (відео)

Люди вже втомилися скаржитися на проблему колабораційній "владі", яка бездіє.

Жителі окупованого Маріуполя змушені відбиватися від безпритульних собак, які об’єднуються у зграї та нападають на людей.

Про це повідомила Маріупольська міська рада та опублікувала відповідне відео.

У Маріуполі жителі вулиці Шевченка, 76 скаржаться на зграї собак, які нападають на людей. Мешканці не можуть спокійно дістатися до власних будинків, адже бояться безпритульних тварин.

Містяни вже втомилися скаржитися на проблему із безпритульними тваринами колабораційній "владі", яка бездіє. Водночас у Маріуполі частішають випадки укусів та нападів на людей. Тож жителі міста вже змушені відбиватися від собак палицями.

В мерії нагадали, що росіяни зруйнували в Маріуполі профільне комунальне підприємство "Щасливі тварини", яке займалося стерилізацією та вакцинацією собак.

Через блокаду та окупацію кількість безпритульних тварин у місті зросла в рази.

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Жителі Маріуполя відбиваються від зграй собак, які нападають на людей – відео

Нагадаємо, що після ворожих обстрілів у Маріуполі пошкоджені всі мережі, зокрема каналізаційні. Жителі масово скаржаться на сморід та затоплення будинків, але "влада" не реагує.

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