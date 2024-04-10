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Жителі міста на Сумщині, яке хочуть перейменувати, звернулися до спікера Верховної Ради

Жителі міста на Сумщині, яке хочуть перейменувати, звернулися до спікера Верховної Ради

Будівля Верховної Ради / Фото: Getty Images

Жителі пояснють, що назва Дружба є комуністичним штампом та символізує так звану "дружбу російського, українського та білоруського народів".

Жителі міста Дружба (Журавське - ред.) стурбовані питанням перейменування та просять Верховну Раду повернути їхньому населеному пункту історичну назву - Хутір-Михайлівський.

Про це інформує Дружбівська міськрада.

"Голові Верховної Ради направлено клопотання щодо нової назви міста Дружба. Жителі міста налаштовані повернути історичну назву Хутір-Михайлівський", - йдеться у повідомленні.

У заяві до спікера Ради зазначається, що "мешканці міста дуже стурбовані та переймаються цим питанням. 8 квітня 2024 року мали зустріч з активом міста, де жителі наполягають на поверненні історичної назви Хутір-Михайлівський".

Жителі аргументують, що на території сучасного міста "Дружба Шосткинського району Сумської області у минулому існували три населені пункти: Журавка, Юрасівка та Хутір-Михайлівський. Села Журавка та Юрасівка згадуються в другій половині ХVIII ст. У 1958 р. Хутір - Михайлівський отримав статус селища міського типу. До нього, як до більш важливого населеного пункта, були приєднані села Журавка та Юрасівка. Наприкінці 1962 року Хутір-Михайлівський отримав статус міста.  

А 30 грудня 1962 р. місто отримало назву Дружба, яка є комуністичним штампом та символізує так звану "дружбу російського, українського та білоруського народів", відтак підлягає перейменуванню".

Тому, на думку жителів міста, найбільш обгрунтованою назвою міста може бути Хутір -Михайлівський, оскільки "саме цей населений пункт зіграв вирішальну роль у формуванні сучасного міста".

Нагадаємо, 20 березня комітет Верховної Ради підтримав перейменування низки населених пунктів, однак це рішення не є остаточним. За нього ще повинні проголосувати депутати Верховної ради.

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