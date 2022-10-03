В Україні анонсували нову допомогу - 2200 гривень: хто може її отримати

Для мешканців щойно звільнених від окупантів населених пунктів передбачена гуманітарна і фінансова підтримка.

З наступного місяця мешканці щойно звільнених від окупантів територій отримуватимуть додаткову грошову допомогу в 2200 грн.

Про це сьогодні, 3 жовтня, повідомила віцепрем’єрка Ірина Верещук під час свого включення до прямого ефіру на телеканалі РАДА, передає Мінреінтеграції України.

Вона нагадала, що для мешканців звільнених від окупантів міст та сіл передбачена допомога від держави і благодійників. За її словами, це як гуманітарна допомога: продукти харчування, речі першої необхідності, засоби гігієни, теплий одяг на зиму, а також і фінансова підтримка.

"Кожен, хто пережив окупацію, може розраховувати на усі актуальні види фінансової допомоги – і від держави, і від міжнародних гуманітарних організацій. Крім того, з наступного місяця ці громадяни будуть отримувати ще одну додаткову допомогу – 2200 грн", - повідомила Верещук.

У Мінреінтеграції нагадали, що наразі на звільнених від окупантів Харківщині та Херсонщині триває пілотний проєкт. Громадяни, які фактично там мешкали на момент деокупації, через Укрпошту отримують разову грошову допомогу в сумі 1200 грн.

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