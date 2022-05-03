Жителі так званої "ДНР" просять своїх земляків не йти воювати на боці окупантів

Жителі так званої "ДНР" просять своїх земляків не йти воювати на боці окупантів

Мешканці так званих "ЛДНР" закликають своїх земляків не долучатися до російської армії і не воювати проти своєї України.

Військовий самопроголошеної "ДНР", який потрапив до українського полону, шкодує, що свого часу йому не вистачило сміливості відмовити окупантам.

Про це повідомляє Служба безпеки України в Телеграм.

"Людські втрати, зруйновані будинки, міста – не варті його (Путіна - ред.) амбіцій. Якби зараз переді мною став вибір: брати до рук зброю чи сісти до в'язниці – я вибрав би сісти до в'язниці", – каже бойовик так званої "ДНР", якому пощастило потрапити в український полон.

За словами чоловіка, його примусово мобілізували 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення Росії до України. А потім без жодної підготовки кинули у бій.

"Так він і потрапив в полон, бо російські командири "киданули" своїх підлеглих за першої ж небезпеки. Ось такий він – "руZZкій мір"… Нечисть, яку ми обов’язково виженемо з власної землі!" — наголосили в СБУ.

Нагадаємо, росіяни вимагають обміняти українських полонених цивільних осіб на своїх військових. Серед українців у російському полоні досі перебувають жінки, а також голови міст та громад.

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