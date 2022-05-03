Жителі так званої "ДНР" просять своїх земляків не йти воювати на боці окупантів

Мешканці так званих "ЛДНР" закликають своїх земляків не долучатися до російської армії і не воювати проти своєї України.
Військовий самопроголошеної "ДНР", який потрапив до українського полону, шкодує, що свого часу йому не вистачило сміливості відмовити окупантам.
Про це повідомляє Служба безпеки України в Телеграм.
"Людські втрати, зруйновані будинки, міста – не варті його (Путіна - ред.) амбіцій. Якби зараз переді мною став вибір: брати до рук зброю чи сісти до в'язниці – я вибрав би сісти до в'язниці", – каже бойовик так званої "ДНР", якому пощастило потрапити в український полон.
За словами чоловіка, його примусово мобілізували 24 лютого – у день повномасштабного вторгнення Росії до України. А потім без жодної підготовки кинули у бій.
"Так він і потрапив в полон, бо російські командири "киданули" своїх підлеглих за першої ж небезпеки. Ось такий він – "руZZкій мір"… Нечисть, яку ми обов’язково виженемо з власної землі!" — наголосили в СБУ.
Нагадаємо, росіяни вимагають обміняти українських полонених цивільних осіб на своїх військових. Серед українців у російському полоні досі перебувають жінки, а також голови міст та громад.
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