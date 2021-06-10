Жителі виходять із під'їздів і бачать трупи на каталках: у Кривому Розі морг опинився на прибудинковій території

Раніше між моргом і житловими будинками був паркан.

У Кривому Розі морг міської інфекційної лікарні опинився буквально на прибудинковій території 5-поверхівки. Раніше тут була огорожа, але потім вона зникла, і знову її ніхто не встановив.

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На це "сусідство" звернув увагу "Дніпро обласний".

Мешканці будинку № 31 на проспекті Металургів у Кривому Розі, який розташований поблизу Криворізької міської лікарні №1, кожного дня із вікон своїх квартир бачать щемливу картину - вивезення та завезення покійників. Річ у тому, що поруч із будинками розташований морг.

Фото: "Дніпро обласний"

Він належить інфекційній лікарні. Зараз сюди привозять померлих від коронавірусу, а також інших інфекційних хвороб.

Фото: "Дніпро обласний"

"П’ять років тому морг був за парканом, але потім огородження зникло. Тому тепер, виходячи з під’їзду, перше, що бачать мешканці – трупи на каталках. Таке сусідство, насамперед, порушення санітарних норм. У міськраді та інфекційній лікарні про сусідство моргу та житлового будинку знають та зробити нічого не можуть", - зазначають у публікації.

Нагадаємо, що у місті Борщів Тернопільської області в моргу переплутали покійниць. Родичам померлої від коронавірусу жінки видали в целофановому пакеті тіло іншої покійниці, яку вони вже встигли поховати.

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