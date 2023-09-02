Жителі Южноукраїнська на Миколаївщині оберуть нову назву міста

Запропоновано три нові назви для міста.

У місті Южноукраїнськ Миколаївської області розпочнеться опитування мешканців щодо нової назви міста.

Про це повідомили на сайті Южноукраїнської міськради.

Мешканцям необхідно обрати один з варіантів: Південноукраїнськ, Гард, Бугогард.

Для того, аби взяти участь в опитуванні, потрібно заповнити анкету та обрати варіант нової назви міста Южноукраїнська. В анкетуванні можуть взяти участь тільки місцеві жителі. Томі з собою обов’язково необхідно мати паспорт із зазначенням місця реєстрації або застосунок "Дія".

Опитування мешканців Южноукраїнська. Графік. Фото: Міськрада.

Опитування триватиме від 4 до 23 вересня. Голосувати можуть мешканці міста, які досягли 16 річного віку.

Як повідомлялося, Інститут національної пам’яті пропонує перейменувати 183 населених пункти. Приміром, в Тернопільській області пропонують змінити назву села Гвардійське, в Закарпатській – Пушкіно, в Рівненській – село Московщина, у Львівській області – місто Червоноград.

Читайте також: