Жителів Херсона закликали не виходити на вулицю: важлива заява влади

Місцева влада закликала жителів Херсона без гострої потреби не виходити на вулиці.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні “планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів”. Але саме російські окупанти уже півтора року нищать Херсон, калічать і вбивають херсонців, бʼють по цивільних обʼєктах. Тому очевидно, що єдина загроза для містян – це російські військові", — наголосив він.

Прокудін попередив херсонців про можливі "страшні провокації" з боку росіян.

"Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх рідних!", — закликав посадовець.

Нагадаємо, у WSJ вийшла стаття про те, що Росія прагне зробити неможливим життя у Харкові та "очистити" від населення.

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