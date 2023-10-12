Жителів Херсонщини закликали вивезти дітей з “пекла російських обстрілів”

Ситуація на території, яку обстрілюють російські окупанти, може стати критичною для мирних громадян.

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін звернувся до жителів області з проханням подбати про дітей і вивезти їх у безпечніші місця, оскільки звільнені від окупантів території щодня перебувають у “пеклі російських обстрілів”.

Про це він говорив у своєму відеозверненні у четвер, 12 жовтня, опублікованому на офіційному Telegram-каналі.

Очільник Херсонщини запевнив, що українські захисники б’ються за кожен метр херсонської землі, однак рано чи пізно ситуація може стати критичною для мирних громадян. За його словами, це потрібно усвідомити і бути готовими зробити свій вибір — поїхати чи залишитися.

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“Я вкотре закликаю вас подбати про ваших дітей і надати їм можливість жити у більш безпечному місці”, - звернувся до співгромадян голова ОВА.

Олександр Прокудін зауважив, що його діти зараз теж не в Херсоні, а разом зі своєю матір’ю перебувають в Україні, але у відносній безпеці.

“Це моє рішення. Як батька. Як людини. І як посадовця, який повинен дбати про тих, хто довіряє йому життя”, - пояснив він.

Очільник Херсонщини запевнив, що всі, хто вирішить виїхати з території, яка перебуває під російськими обстрілами, неодмінно повернуться додому і головне - залишаться живими і неушкодженими.

“Ми разом зі всією командою органів влади, медиків, правоохоронців і рятувальників зробили свій вибір – ми лишаємось і продовжуємо працювати в Херсоні”, - наголосив голова Херсонської ОВА.

Нагадаємо, російські окупанти влучили по церкві в Херсоні під час обстрілу 8 жовтня. Віряни, що зібралися у храмі на недільну службу, прикривали одне одного власними тілами.

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