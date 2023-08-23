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Жителів Херсонщини закликають "без нагальної потреби" не виходити з дому: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Жителів Херсонщини закликають "без нагальної потреби" не виходити з дому: що відомо

Герб.

Можливі атаки РФ.

Влада Херсонщини закликає мешканців Херсона та області без нагальної потреби не виходити з дому на День державного прапора та на День Незалежності України.

На цьому наголосив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Дорогі жителі Херсонщини, 23-го та 24-го серпня не виходьте без нагальної потреби з дому. Адже можливі посилені обстріли", - закликав очільник ОВА.

Прокудін також закликав українців під час повітряної тривоги користуватися правилом двох стін або ж спускатися до укриттів.

Нагадаємо, у Києві 23 та 24 серпня заборонять масові заходи. Усіх киян та гостей столиці мер Віталій Кличко закликав цими днями бути максимально уважними та обережними і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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Дата публікації
Перегляди
303
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