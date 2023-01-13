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Жителів Івано-Франківської області попередили про звуки вибухів: що відомо

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публікації
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Жителів Івано-Франківської області попередили про звуки вибухів: що відомо

Генштаб ЗСУ

На Прикарпатті триватимуть військові навчання, тож місцевих жителів закликають не боятися звуків вибухів.

У Івано-Франківській області сьогодні, 13 січня, можуть лунати звуки вибухів. Утім жителям регіону хвилюватися не потрібно, адже це відбуватимуться військові навчання.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

"До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - поінформувала вона.

Нагадаємо, в Україні загальна площа мінних полів становить 250 тисяч квадратних кілометрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

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Дата публікації
Перегляди
70
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