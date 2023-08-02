Жителів Кіровоградщини закликали готуватися до важкого опалювального сезону

Жителів Кіровоградщини закликали готуватися до того, що цієї зими опалювальний сезон буде важчим за попередній з точки зору енергетики та теплопостачання. Людям радять підготувати генератори, павербанки та інші засоби на випадок відключень світла.

Про це повідомив голова правління ПрАТ "Кіровоградобленерго" Володимир Чернявський, пише "Гречка".

За його словами, цей сезон буде важчим за попередній, адже окрім ракетних ударів та атак дронами, росіяни підірвали ще Каховську ГЕС. Ці фактори створили проблеми на каскаді електростанцій по річці Дніпро.

"Закликаю людей готуватися до складного зимового періоду. Генератори, павербанки, автономні джерела освітлення тощо", - сказав він.

Своєю чергою, заступник голови Кіровоградської ОВА Павло Конопко зауважує, що що відновлення систем енергетики в області тривають. Втім, новий опалювальний сезон розпочнеться з обмеженням потужностей у приблизно 25%. Крім того, за літній період в області підготували обладнання, яке дозволить постачати воду протягом 72 годин у випадку відключення електрики.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський попередив про нові ракетні удари Росії по енергетичних об'єктах. Він закликав місцеву владу готуватись до такого сценарію, а також закликав місцеву владу ефективніше допомагати обороноздатності України.

Тим часом міністр відновлення, розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков розповів, скільки вдалося відновити пошкоджених росіянами ТЕС. За його словами, з понад 700 об’єктів теплопостачання, які було пошкоджено росіянами, відновлено понад 65%

Читайте також: