Жителів ОРДЛО масово звозять у Ростовську область голосувати на виборах у РФ: за участь "дякують" шампанським

Жителів ОРДЛО масово звозять у Ростовську область голосувати на виборах у РФ: за участь "дякують" шампанським

За даними правозахисників, участь у російських виборах візьме орієнтовно 200 тис. мешканців окупованого РФ Донбасу.

Жителів окупованого Донбасу масово звозять для участі у виборах в Росії. За оцінками правозахисників, автобуси із ОРДЛО прибувають раз на дві години.

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Про це повідомляє "Східна правозахисна група".

За даними правозахисників, участь у російських виборах візьме орієнтовно 200 тис. мешканців окупованого РФ Донбасу. Більшість із них голосує за партію Путіна "Єдина Росія".

"Лідери і функціонери опозиційних партій в Ростовській області (Зелені, Партія зростання, КПРФ, СРЗП) незадоволені приїздом жителів ОРДЛО. Пояснюють це тим, що Кремль не давав можливості проводити агітаційну кампанію в ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.

Після голосування жителям окупованого Донбасу пропонують шампанське, щоб "відсвяткувати історичну подію".

"На виборчих дільницях Ростовської області, жителі ОРДЛО висловлюють надію, що тепер, після того, як вони проголосували на виборах до Держдуми РФ - відбудеться возз'єднання з РФ або РФ визнає "незалежність" Донбасу", - повідомили правозахисники.

Фото: Східна правозахисна група

Нагадаємо, президент Росії та його оточення попалися на черговій брехні. Путін, який брав участь у онлайн голосуванні на виборах, насправді не голосував у той день, впевнені користувачі Мережі, а представлене відео - фейк.

Як відомо, у п'ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори депутатів до Державної думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів. Вони триватимуть три дні.

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