Жителів Рівненщини викрили на продажі гуманітарної допомоги: збували бронежилети, ліки та їжу (фото)

Правоохоронці виявили зловмисників, які під виглядом волонтерів брали зі складів на Київщині гуманітарну допомогу і продавали її у Рівному.

Про це повідомили в Офісігенерального прокурора.

За даними слідства, рівнянин навесні цього року організував схему продажу товарів гуманітарної допомоги. До цього "бізнесу" він залучив 7 своїх знайомих. Вони під виглядом волонтерської організації брали на складах у Київській області гуманітарну допомогу, яку Україні надсилали країни-донори, привозили її у Рівне і продавали.

Слідство встановило близько 20 епізодів збуту бронежилетів, бронеплит до них та іншої амуніції.

Правоохоронці провели 38 обшуків, під час яких вилучили 11 транспортних засобів – здебільшого позашляховики, товари гуманітарної допомоги – бронежилети, плити до них, плитоноски, тепловізор та інший військовий одяг та спорядження, а також сотні коробок із засобами гігієни, ліками та продуктами харчування.

Також вилучили майже пів мільйона гривень, банківські картки, товарно-транспортні накладні та чорнову документацію, яка підтверджує злочин.

Групі осіб вже повідомлено про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку (ч. 3 ст. 201-2 КК України). Наразі вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Читайте також: