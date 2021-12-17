Жителів трьох областей України попереджають про небезпеку сходження лавин

У Карпатах зійшли дві лавини / Twitter / МВС України

Є ймовірність, що через снігопади з гір можуть сходити лавини.

У горах Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей існує загроза сходження лавин. Мешканців цих регіонів і туристів рятувальники попереджають про небезпеку.

"У зв'язку зі снігопадами 17-19 грудня у горах Львівської, 18-19 грудня Iвано-Франкiвської, 19 грудня у високогір’ї Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - повідомили в ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

Нагадаємо, погода в Буковелі на вихідних, у суботу та неділю, 18-19 грудня, обіцяє бути помірною, зі снігом та без сильних морозів.

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