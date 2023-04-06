Жителів Запоріжжя попереджають про можливі атаки РФ на Великдень: просять уникати масових скупчень

Мешканців Запоріжжя та області просять не збиратися у великі групи та уникати масових скупчень на Великдень, 16 квітня. Людей попереджають про ймовірність атак агресорки Росії.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

"Перебувайте в укриттях, проведіть Великодні свята в безпеці, по можливості без масових скупчень. Бережіть себе та своїх близьких!", - сказав він під час зустрічі з представниками церкви.

Голова ОВА закликав мешканців регіону не нехтувати сигналами повітряної тривоги у великодні свята. За його словами, "не варто сподіватися на затишшя у святкові дні, бо не виключається можливість ворожих атак".

Нагадаємо, у Києві комендантська година у ніч на Великдень, 16 квітня, триватиме як завжди - від 00:00 до 05:00. Після завершення комендантської години люди зможуть піти до церкви і освятити великодній кошик.

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