Жителька Хмельницького "зливала" російським спецслужбам координати українських військових — фото

У Хмельницькому Служба безпеки України викрила та затримала місцеву мешканку, яка працювала на окупантів. Вона збирала та передавала розвіддані представникові спецслужби РФ.

"Роботодавців" колаборантка знайшла у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники". За винагороду виконувала їхні "замовлення": встановлювала координати розташування об'єктів військової та критичної інфраструктури області. Мітки з точною локацією відправляла кураторові через месенджери.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Хмельницькій області.

Оплату за "виконану роботу" отримувала з рахунків санкційних небанківських електронних платіжних систем.

Крім того, зловмисниця займалася антиукраїнською агітацією та пропагандою. Поширювала матеріали із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, виправдовуванням російської агресії та дискредитацією української влади і ЗСУ.

Для розповсюдження пропагандистських "дописів" та репостів із російськими наративами вона створила інформаційний спільноту у Facebook.

Слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про оголошення їй підозри у державній зраді.

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