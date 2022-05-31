Жителька Калуша працювала на окупантів і закликала українців здатися росіянам: фото

Жителька Калуша працювала на окупантів і закликала українців здатися росіянам: фото

СБУ затримала інтернет-агітаторку, яка в соцмережах виправдовувала агресію Росії.

Служба безпеки України викрила на Івано-Франківщині агітаторку з міста Калуша, яка в соцмережах стверджувала, що російська агресія – провина самих українців та закликала здатись росіянам.

Про це повідомили в Управлінні СБУ в Івано-Франківській області.

"Після початку повномасштабного нападу рф мешканка Калуша писала, що причиною російської агресії стала політика "русофобії, ксенофобії і відвертого фашизму", яку проводила Україна. Агітаторка переконувала інтернет-користувачів, що нібито цивільні авто, які намагалися евакуюватися з-під Києва, розстрілювали українці, "Азов" мародерствував у Маріуполі, будинки в мирних містах обстрілює тероборона тощо", - йдеться у повідомленні.

Коли жінка зрозуміла, що швидкої окупації Росією всієї території України не відбудеться, а за її слова може настати відповідальність, – змінила свою риторику і відредагувала попередні дописи. Втім, історія редагування збереглася.

Кіберфахівці СБУ встановили, що жінка співпрацює з російською стороною та за гроші виконує замовлення з написання текстів.

"Лінгвістична експертиза підтвердила наявність у поширених фігуранткою матеріалах виправдовування збройної агресії російської федерації проти України", - повідомляють в СБУ.

Зловмисниці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 436-2 КК України – виправдовування, визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України.

За це їй загрожує позбавленням волі на термін від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Зараз підозрювана перебуває під арештом.

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