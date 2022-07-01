Жителька Київщини мріяла стати "міністром освіти" на окупованих територіях і за це здавала позиції ЗСУ

Жителька Київщини мріяла стати "міністром освіти" на окупованих територіях і за це здавала позиції ЗСУ

Мешканку Київської області судитимуть за державну зраду.

Жінка мала намір стати "міністром освіти" в окупаційному органі. В обмін на омріяну "посаду" вона здавала окупантам позиції ЗСУ та тероборони.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

"Обвинувачена до початку військової агресії РФ проти України працювала директором однієї з приватних столичних шкіл. Жінка мала проросійські погляди та підтримувала окупацію частини нашої держави", - йдеться у повідомленні.



Вона співпрацювала з представником РФ, який проводив інформаційних акцій проти України та мав зв’язки зі російськими спецслужбами. Жінка передавала йому інформацію про місцеперебування ЗСУ та тероборони, а також стосовно державних, політичних і культурних діячів України, які виступають проти російської агресії.

"У винагороду за свою роботу обвинувачена планувала обійняти посаду міністра освіти в окупаційному органі", - йдеться у повідомденні.

Щодо жінки до суду скерували обвинувальний акт за фактом державної зради в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

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