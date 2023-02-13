Жителька Кременчука віддала понад 100 тис. грн за "зняття прокляття": де вона зустріла "рятувальницю"

Жінка віддала шахрайці чималу суму грошей за "лікування" і "зняття пороблення".

У Кременчуці Полтавської області 63-річна місцева жительки віддала 77-річній шахрайці понад 100 тисяч грн за "зняття пороблення".

Про це повідомили у поліції Полтавської області.

"З приводу шахрайства 9 лютого до Кременчуцького райуправління поліції звернулась 63-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що віддала велику суму грошей невідомій жінці, яку зустріла на території одного з місцевих ринків", - розповідають у поліції.

Літня жінка кілька разів зустрічалася з незнайомкою, щоб оплатити власне "лікування" та "зняття пороблення" з її родини.

Наступної ж доби правоохоронці встановили ймовірно причетну до вчинення злочину особу. Нею виявилася 77-річна жителька Кременчука, у якої правоохоронці вилучили речові докази.

За цим фактом слідчі поліції розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 (Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Полтавщині шахрайка ошукала пенсіонера на понад пів мільйона гривень. Жінка видала себе за ворожку і видурила у чоловіка чималу суму грошей.

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