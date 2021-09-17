Жителька Львівської області придумала, як зробити пенсію вищою та подала до суду

Жителька Львівської області придумала, як зробити пенсію вищою та подала до суду

Жінка звернулась із позовом до Кабінету міністрів та Пенсійного фонду.

Жителька Львівської області звернулась до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою зобов'язати Кабмін збільшити розмір Єдиного соціального внеску до 42%.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

Жінка звернулась із позовом до Кабінету міністрів та Пенсійного фонду. Наразі суд вирішує про відкриття провадження.

"Позивачка, окрім іншого, просить суд зобов’язати Кабінет міністрів України та Пенсійний фонд України підвищити ЄСВ вдвічі – до 42%. На її думку, це дозволить збільшити дохід до державного бюджету в податковому еквіваленті і, як наслідок – підвищити розмір пенсій в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку 2020 року середня пенсія в Україні зросла на чверть.

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