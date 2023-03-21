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Закохана жителька Тернопільщини віддала "іноземцю" 38 тисяч гривень: ні чоловіка, ні грошей

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Закохана жителька Тернопільщини віддала "іноземцю" 38 тисяч гривень: ні чоловіка, ні грошей

Фото: Associated Press

Знайомство у соцмережі закінчилось заявою до поліції.

Жителька Тернопільської області переказала іноземцю, з яким познайомилась у соцмережах 38 тисяч гривень. Після цього чоловік зник, а потерпіла звернулась до поліції

Про це повідомили в поліції Тернопільської області. 

Потерпіла жителька Бережанської громади повідомила поліції, що вона познайомилась у соцмережах з нібито "громадянином США, який працює закритому об’єкті в Сирії". Спілкування пари тривало майже рік. 

Згодом "американець" попросив жительку Тернопільщини, щоб та прислала йому 38 тисяч гривень на квиток до України. Він переконував, що не може вивести власні кошти. Після того, як жінка переказала йому гроші, "іноземець" зник. 

Потерпіла звернулась до поліції. Правоохоронці розшукують афериста. 

Нагадаємо, у Торонто чоловік декілька разів змінив ім'я і познайомився з 250 жінками, щоб закрутити з ними роман і виманити у них гроші.

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Дата публікації
Перегляди
1776
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