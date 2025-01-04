Жительки Сумщини втратили близько 150 тисяч гривень, шукаючи легкий заробіток в інтернеті

До правоохоронців надійшли заяви від двох потерпілих, які стали жертвами онлайн-шахраїв.

Поліція Сумщини розслідує випадки шахрайства, коли невідомі особи пропонували жертвам легкий заробіток в Інтернеті, а потім заволоділи їхніми коштами.

Про це повідомила поліція Сумської області.

38-річна жінка із Сум звернулася до поліції, розповівши, що шукаючи роботу вона отримала пропозицію заробити через месенджер "Телеграм". Погодившись на пропозицію, вона перерахувала 108 тисяч гривень на кілька банківських рахунків.

"Крім того, до Охтирського районного відділу поліції звернулася 31-річна мешканка та повідомила про те, що в месенджері "Телеграм", незнайома особа запропонувала заявниці додатковий заробіток в онлайн мережі однієї з відомих торгових компаній. Потерпіла погодилася на пропозицію та за вказівками даної особи перерахувала зі своєї банківської картки на невідому банківську картку гроші в сумі більш як 40 тисяч гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними фактами розпочаті кримінальні провадження. Поліція закликає громадян бути обережними та ретельно перевіряти подібні пропозиції.

Нагадаємо, поліція затримала шахраїв, які вкрали з банків близько 30 млн грн.

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