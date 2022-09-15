Жителя Ізмаїла засудили до 14 років позбавлення волі за участь у терористичній організації

Досудове розслідування за процедурою in absentia здійснювало управління СБУ в Одеській області.

За публічного обвинувачення Одеської обласної прокуратури жителя Ізмаїла засуджено до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори в суді довели, що чоловік у 2014 році вступив до, так званої, 1-ї штурмової роти підрозділу "Армия Юго-Востока, Луганский народно-освободительный батальйон "Заря" на посаду командира під позивним "Крыл". Він брав участь у бойових діях проти військовослужбовців Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей", - зазначають в Офісі.

За участь в окремих бойових операціях на територіях населених пунктів Металіст, Чорнухине та Дебальцеве він нагороджений медаллю "за відвагу" 1-го ступеню "ЛНР".

Початок строку відбування покарання засудженому обчислюватимуть з дати його затримання та реального виконання покарання.

Нагадаємо, у Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

Читайте також: