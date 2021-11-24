Жителя Луцька відправили на 3 роки до в'язниці, бо кинув у жінку сміттям і вилив пиво їй в обличчя

Жителя Луцька відправили на 3 роки до в'язниці, бо кинув у жінку сміттям і вилив пиво їй в обличчя

Спершу одружений хуліган залицявся до незнайомої жінки, а потім почав поводитись неадекватно.

На Волині засудили чоловіка до трьох років ув'язнення за хуліганство. У квітні 2021 року на автозаправці у селі Липини п'яний кривдник почав залицятися до незнайомої жінки, а після відмови познайомитись, вилив їй у обличчя пиво, а потім кинув у неї пакет зі сміттям.

Жінка отримала травми руки, якою прикрила обличчя від сміття. У пакеті були скляні пляшки, які порізали їй долоню і пошкодили м’яз. Такі тілесні ушкодження судмедексперти кваліфікували як легкі. Як йдеться у вироку Луцького міськрайонного суд, за такі дій чоловіка відправили за ґрати на три роки, взявши до уваги той факт, що обвинувачений вже раніше був судимий за хуліганство.

Про зловмисника відомо, що він одружений і проживає у Луцьку. Він ще має можливість оскаржити своє покарання.

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