Жителя Миколаєва силою привезли до військкомату: чому він поскаржився до суду на поліцію

Люди у військовій формі силою заштовхали чоловіка до авто і той спершу написав заяву до поліції.

У Миколаєві суд зобов’язав поліцію зареєструвати заяву чоловіка, якого люди у військовій формі силою заштовхнули до авто і привезли до центру комплектування та соціальної підтримки (військкомату).

Про це повідомили у пресслужбі Центрального райсуду Миколаєва.

Суддя Іван Дірко розглянув скаргу місцевого жителя на бездіяльність посадовців відділення поліції №1.

Житель Миколаєва звернувся до поліції із заявою про скоєння кримінального правопорушення. У ній йшлося, що люди у військовій формі силою заштовхнули чоловіка до авто та доставили до одного з районних військкоматів. Правоохоронці розглянули заяву, але не внесли відомості до ЄРДР. Тож чоловік поскаржився до суду.

Під час засідання суду чоловік надав відеозапис із камери відеоспостереження. Суд дослідив цей запис та інші матеріали справи і встановив, що "група осіб у військовій формі з застосуванням сили поміщують скаржника до автомобіля".

У поліції заяву жителя Миколаєва проігнорували, адже взяли до уваги лише версію працівників військкомату про те, що чоловік поїхав із ними добровільно. Суд встановив, що це не відповідає дійсності.

Суд дійшов висновку, що у викладених у заяві скаржника відомостях та відеозаписі вбачаються ознаки кримінальних правопорушень щодо позбавлення волі чи викрадення людини; свідомого незаконнеого затримання, приводу, домашнього арешту чи утримання під вартою.

Перевірити ці дані повинні правоохоронці виключно шляхом проведення досудового розслідування. Тож суд задовольнив скаргу жителя Миколаєва і зобов'язав начальника відділення поліції №1 забезпечити внесення до ЄРДР відомостей, викладених у заяві.

Нагадаємо, в Одесі військові силою відвезли чоловіка до службового приміщення під час спроби вручити йому повістку. Свій вчинок пояснили тим, що чоловік начебто безпідставно ображав та принижував співробітників центру комплектування та соцпідтримки. Момент був зафіксований на відео.

Коментуючи цей скандал в Одесі, керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла, що подібні випадки "не такі системні, як їх намагаються подати". Вона зауважила, що засуджує силовий спосіб вручення повісток.

Адвокат Андрій Новак про бронювання співробітників, вручення повісток і заборона на виїзд посадовців

Читайте також: