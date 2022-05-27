Жителя Придністров'я судитимуть за організацію теракту в Одесі на замовлення Росії

Жителя Придністров'я судитимуть за організацію теракту в Одесі на замовлення Росії

Мешканця невизнаної республіки Придністров'я судитимуть за організацію теракту в Одесі наприкінці 2021 року. Йдеться про підпалення військових автомобілів за вказівкою РФ.

Іноземця затримали під час передачі коштів виконавцю.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

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За даними слідства, наприкінці минулого року іноземець, за вказівкою російських кураторів, планував та вчиняв на території Одещини терористичні акти.

"До вчинення злочинів обвинувачений залучив свого знайомого, громадянина України. Щоб перевірити готовність і професійні навички "найманця", надав йому завдання — забруднити червоною фарбою пам’ятний знак героям Небесної Сотні у сквері біля Одеської обладміністрації на проспекті Шевченка в Одесі. На підтвердження своїх протиправних дій чоловік передав замовнику фото пошкодженого пам’ятного знаку та отримав 400 доларів винагороди", - розповіли в ОГПУ.

Фото: Офіс генерального прокурора

Упевнившись, що виконавець добре впорався із завданням, іноземець доручив чоловікові підпалити військові автомобілі на одній з військових частин в Одесі — за 800 доларів. При цьому зазначив, що вказаний терористичний акт викличе суспільний резонанс на території України, порушить громадську безпеку, населення України буде залякане, а також буде нанесена матеріальна шкода військовому майну та обороноздатності Збройних сил України.

Іноземця затримали під час передачі коштів виконавцю. Справу розслідують за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, працівники ДБР спільно з поліцією затримали 12-х чоловіків, які планували диверсії. Всі - представники криміналітету та колаборанти під керівництвом спецслужб Росії. У затриманих знайшли зброю та вибухівку, тож правоохоронці припускають, що вони готували теракти.

Про що свідчать дані з супутників та де росіяни планують теракти проти власних громадян

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