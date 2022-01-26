Жителя Сумської області, який сів у маршрутку до Києва і зник, знайшли мертвим

Жителя Сумської області, який сів у маршрутку до Києва і зник, знайшли мертвим

29-річний чоловік прямував з міста Ромни в напрямку столиці.

Жителя Ромни Сумської області, який зник 18 січня знайшли мертвим.

Про це повідомили пошуковці "Пошуково-рятувальної волонтерської Асоціації" у фейсбук.

Так, 18 січня стало відомо про зникнення 29-річного Віктора Набоку з міста Ромни. Чоловік сів до маршрутки у напрямку Києва і після цього перестав виходити на зв'язок. Рідні забили на сполох і звернулся до поліції та волонтерів.

Зараз стало відомо, що зниклого чоловіка знайшли мертвим. За інформацією волонтерів, розшукуваний Віктор Набока загинув.

Що стало причиною смерті чоловіка, не повідомляється.

Нагадаємо, що у Харкові зниклого безвісти 39-річного чоловіка знайшли застреленим у власному авто.

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