Жителя Сумської області, який сів у маршрутку до Києва і зник, знайшли мертвим

29-річний чоловік прямував з міста Ромни в напрямку столиці.
Жителя Ромни Сумської області, який зник 18 січня знайшли мертвим.
Про це повідомили пошуковці "Пошуково-рятувальної волонтерської Асоціації" у фейсбук.
Так, 18 січня стало відомо про зникнення 29-річного Віктора Набоку з міста Ромни. Чоловік сів до маршрутки у напрямку Києва і після цього перестав виходити на зв'язок. Рідні забили на сполох і звернулся до поліції та волонтерів.
Зараз стало відомо, що зниклого чоловіка знайшли мертвим. За інформацією волонтерів, розшукуваний Віктор Набока загинув.
Що стало причиною смерті чоловіка, не повідомляється.
Нагадаємо, що у Харкові зниклого безвісти 39-річного чоловіка знайшли застреленим у власному авто.
Читайте також: