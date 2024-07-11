Жителя Вінниччини не взяли на службу 5 військових частин: він вигадав, що говорити, щоб не мобілізували

У Вінницькій області до 2 років іспитового терміну засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. Його не взяли на службу 5 військових частин, бо підсудний приходив до військових у нетверезому стані та бідкався на стан здоров'я.

Про це йдеться у вироку Чечельницького районного суд Вінницької області.

За даними суду, чоловіка 31 березня 2023 року визнали придатним до мобілізації. У січні 2024 року він повинен був прибути до ТЦК, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік підтвердив, що йому дійсно намагались вручити повістку, коли він йшов по вулиці у нетверезому стані.

"Відмовився отримувати повістку та не прибув до ТЦК, проте зазначив, що відмовився отримувати повістку та кудись їхати через те, що йому уже разів 5 вручали бойові повістки та возили до різних військових частин, проте у жодній частині його не прийняли, оскільки не підходив, так як має хвору руку", - йдеться у поясненні суду.

Чоловік додав, що "витрачав на поїздки материні кошти, так як своїх коштів не має. Йому казали ще раз комісію. На даний час не може повторно пройти медогляд через те, що потрібні кошти на поїздку до м. Вінниці, яких ні у нього, ні у матері немає. Від мобілізації не ухиляється, але кататися просто так, теж уже не має можливості".

Працівники ТЦК зазначили, що військові частини справді відмовлялись брати чоловіка на службу, оскільки він приходив у стані алкогольного сп'яніння та розповідав про проблеми зі здоров'ям. У військкоматі підсудному пропонували ще раз пройти ВЛК, проте він відмовився.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 2 років іспитового терміну.

Вирок суду

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 1 року іспитового терміну засудили чоловіка, який понад рік уникав мобілізації. Працівник ТЦК ж наголошував, що чоловік у військових частинах розповідав, що зловживає алкоголем та має погане здоров'я, через що його не брали на службу.

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