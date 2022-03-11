Жителям Енергодара видаватимуть гуманітарну допомогу з 12 березня - мер

Сьогодні почнеться сортування отриманого.

Жителям Енергодара та Васильківського району почнуть роздавати гуманітарну допомогу, починаючи від завтра, 12 березня.

Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов у Telegram.

Він повідомив, що в ніч проти 11 березня тривало розвантаження фур з гуманітарною допомогою від Червоного Хреста.

"Сьогодні почнеться сортування отриманого, щоб визначити точну кількість та види наявних продуктів, ліків тощо. Далі розподіленням гуманітарної допомоги між громадами району буде займатися особисто голова Василівськоі районної адміністрації. Орієнтовно це відбудеться завтра", - сказав мер.

Детальну інформацію повідомляють після завершення сортування гумдопомоги та приїзду голови районної адміністрації.

Пріоритет у наданні допомоги буде надаватися в першу чергу соціально незахищеним категоріям громадян та багатодітним родинам.

Нагадаємо, вчора, 10 березня, вдалося доправити близько 100 тонн гуманітарної допомоги до Ізюма та Енергодара.

Також сьогодні у Енергодарі повинен запрацювати "зелений коридор" для виїзду з міста жителів на власних автомобілях.