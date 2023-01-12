Жителям Херсонської області безкоштовно надаватимуть генератори для укриттів: як отримати

Кожне ОСББ на Херсонщині може отримати генератор для укриття, заповнивши заяку.

Херсонська обласна військова адміністрація безкоштовно надає генератори для облаштування укриттів жителів регіону.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



"У деяких українських містах влада частково компенсує вартість генераторів, придбаних ОСББ для своїх будинків. Ми ж готові надавати генератори абсолютно безкоштовно", - повідомив він.



За його словами, скористатися цією пропозицією може кожне ОСББ, в будинках яких є підвальне або напівпідвальне приміщення, де можливо організувати укриття.

Щоб отримати генератор –потрібно лише заповнити онлайн-заявку.

Нагадаємо, оскільки для багатьох ОСББ придбати генератор дорого, то влада Львова вирішила половину вартості відшкодовувати за спеціальною програмою.

Частково відшкодовувати вартість генераторів для багатоквартирних будинків вирішила і міська влада Чернівців. Там покриватимуть до 60 тисяч гривень вартості. Йдеться про малопотужні генератори.

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