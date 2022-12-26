Жителям Херсона радять евакуюватися: як це зробити і куди можна безкоштовно переїхати

Влада обіцяє для евакуйованих херсонців забезпечення житлом, а також продовольчий набір й грошову виплату для непрацездатних осіб.

Ворожі обстріли у звільненому Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними. Безпекова ситуація останніми днями дуже напружена, тож херсонцям радять евакуюватися.

"Російські окупанти продовжують тероризувати мирних жителів області. Найбільше страждають населені пункти, що знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки рашистів там практично неможливо забезпечити стале тепло- та водопостачання. Тому найкращий варіант убезпечити себе – евакуюватися до більш безпечних регіонів", - повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, щодня з Херсону вирушають безкоштовні автобуси до Одеси через Миколаїв.

Щоб потрапити на рейс автобусом, необхідно звернутися на гарячу лінію ОВА:

0800330951 або 091 481 78 45;

Telegram: @khoda_help_bot;

Або залишити заявку через Telegram-бот волонтерської організації Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

Ті, хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення із часом та місцем виїзду.

З маломобільними людьми звʼязується оператор для уточнення деталей. Таких пасажирів евакуює волонтерська група на відповідному транспорті.



Ще одна можливість виїхати — щоденний потяг із Херсона до Хмельницького.

Потяг вирушає о 15:27 із Херсонського залізничного вокзалу. Для реєстрації та посадки необхідно приїхати на вокзал заздалегідь – за 2-3 години до відправлення потягу.



"Після прибуття до Хмельницького вас забезпечать житлом. Також ви отримаєте продовольчий набір й грошову виплату розміром 2000 тис. грн або 3000 тис. грн – для непрацездатних громадян. Памʼятайте, що евакуація рятує життя! Тому зробіть вірний вибір, збережіть своє та життя своїх рідних!", - написав очільник Херсонщини.

Обстріл Херсона

Російські війська не припиняють бити по Херсону та області. У суботу, 24 грудня, окупанти 71 раз обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ та мінометів. Лише Херсон загарбники атакували 41 раз. Внаслідок атаки постраждали 68 людей. Кількість загиблих у місті зросла до десяти.

За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталії Гуменюк, цинічно обстрілюючи звільнений Херсон, російська армія не мститься. Росіяни намагаються вислужитися перед президентом РФ Володимиром Путіним. А ще окупанти так показують свою ненависть до тих, хто живе краще за них.

“Навіть у Святвечір Росія тероризує мешканців Херсона... Ганьба президенту, уряду і парламенту Росії!”, - відреагував на обстріл Херсона очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс.

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