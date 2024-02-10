Жителям окупованих території погрожують за відмову від участі у "виборах Путіна" - ЦНС

Російські загарбники на окупованих територіях почнуть обхід місцевих жителів, під час чого будуть погрожувати їм санкціями за відмову у голосування на так званих "виборах президента РФ".

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Про це інформує Центр національного спротиву.

"Наразі членів "виборчих дільниць" інструктують росіяни. Обхід буде з 17 лютого по 7 березня по всім населених пунктах ТОТ. При рейді працівників супроводжуватимуть бійці "росгвардії" нібито задля безпеки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС заявили, що разом з тим росіяни засекретили адреси виборчих дільниць, аби приховати відсутність явки та кількість цих дільниць.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях росіяни продовжують розгортати мілітаристичні осередки для українських дітей.

Крім того, ми раніше інформували, що на тимчасово окупованих територіях ворог блокує доступ до сервісів Google.

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