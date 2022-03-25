Жителям Волинської області заборонили ходити до лісу: у чому причина

Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині.
Цивільним жителям Волині заборонили відвідувати ліси на території області.
Відповідний наказ 23 березня підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.
"Доводимо до відома волинян та усіх мешканців, що у Волинській області введена заборонена на відвідування лісів – для мінімізації лісових пожеж. Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині", - інформує ОВА.
Відвідувати ліс матимуть право лише силовики, військові, рятувальники та лісівники.
Нагадаємо, аналогічні заборони на відвідування лісів діють на територіях Львівської, Рівненської, Хмельницької та Полтавської областей.