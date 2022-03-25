Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In english

Жителям Волинської області заборонили ходити до лісу: у чому причина

Дата публікації
Перегляди
4617
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Жителям Волинської області заборонили ходити до лісу: у чому причина

pixabay.com

Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині.

Цивільним жителям Волині заборонили відвідувати ліси на території області.

Відповідний наказ 23 березня підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. 

"Доводимо до відома волинян та усіх мешканців, що у Волинській області введена заборонена на відвідування лісів – для мінімізації лісових пожеж. Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині", - інформує ОВА.

Відвідувати ліс матимуть право лише силовики, військові, рятувальники та лісівники.

Нагадаємо, аналогічні заборони на відвідування лісів діють на територіях Львівської, Рівненської, Хмельницької та Полтавської областей.

Наступна публікація