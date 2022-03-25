Жителям Волинської області заборонили ходити до лісу: у чому причина

Жителям Волинської області заборонили ходити до лісу: у чому причина

Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині.

Цивільним жителям Волині заборонили відвідувати ліси на території області.

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Відповідний наказ 23 березня підписав начальник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко.

"Доводимо до відома волинян та усіх мешканців, що у Волинській області введена заборонена на відвідування лісів – для мінімізації лісових пожеж. Заборона поширюється на усі лісові масиви на території області, особливо прикордонних районів Волині", - інформує ОВА.

Відвідувати ліс матимуть право лише силовики, військові, рятувальники та лісівники.

Нагадаємо, аналогічні заборони на відвідування лісів діють на територіях Львівської, Рівненської, Хмельницької та Полтавської областей.