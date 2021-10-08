Жителю Дніпра продали солодощі з "начинкою": що виявив чоловік в цукерках

В Держпродспоживслужбі пообіцяли перевірити магазин.
Житель Дніпра виявив у цукерках, які придбав на місцевому ринку, хробаків. Повернути товар і забрати гроші не зміг - магазин зачинився.
Про це повідомляє Інформатор.
Після цього чоловік звернувся в Держпродспоживслужбу. Там магазин, в якому йому продали зіпсований товар, обіцяли перевірити.
Обережно! Відео не рекомендується до перегляду людям із чутливою психікою!
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