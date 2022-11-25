Жити поруч з фронтом: як бізнес допомагає людям з прифронтових та деокупованих територій

Від 24 лютого до вересня 2022 року Corteva виділила близько 50 млн гривень на гуманітарні проєкти в Україні.

Повномасштабна війна, яку 24 лютого розпочала росія, без перебільшення торкнулася кожного українця та кожного куточка нашої країни. Однак є регіони, які, на жаль, постраждали найбільше. Це Донецька, Луганська, Сумска, Чернігівська, Харківська, Київська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області, що частково опинилися під тимчасовою окупацією ворога та перебували чи досі перебувають під постійними обстрілами.

Люди в цих регіонах у своїй більшості опинилися в небезпечних та надскладних умовах, щодня багатьом доводиться виживати та ризикувати життям. Однак, українці, влада та міжнародна підтримка інших держав і бізнесу не залишили їх сам на сам із війною та її наслідками, а, навпаки, щодня знаходять можливості для допомоги і підтримки.

ТСН.ua спільно з міжнародною сільськогосподарською компанією Corteva Agriscience, яка активно підтримує українців через багаточисельні українські волонтерські ініціативи, у спецпроєкті на прикладі конкретних організацій розповість, як наразі в Україні працює система допомоги людям на прифронтових та деокупованих територіях.

Corteva Agriscience – глобальний виробник насіння та засобів захисту рослин, який пліч-о-пліч підтримує українських фермерів та допомагає їм забезпечувати продовольчу безпеку навіть в умовах війни. Компанія, яка працює в понад 140 країнах світу, з початку широкомасштабного вторгнення чи не єдина на своєму ринку припинила бізнес в країні-агресорі, аби не підтримувати кривавий режим. Це приклад відповідальної компанії, яка допомагає нашим фермерам створювати справжній український продукт, що є важливим внеском в Перемогу України.

ГО "Звичайні люди" - допомога прикордонній Харківщині

Команда Ганни Вовк, керівниці громадської організації "Звичайні люди", допомагає мешканцям Харкова та прикордонних населених пунктів Харківської області, які були в окупації, а наразі чи не щодня перебувають під ворожим вогнем росіян. Організація займається благодійною діяльністю з 2019 року і з початку повномасштабної війни створила волонтерську організацію Kvitka.help.

Щомісяця "Звичайні люди" розвозять продуктові набори орієнтовно 30 тисячам людей регіону. До складу наборів входять крупи, макарони, цукор, сіль, печиво, згущене молоко, засоби гігієни тощо. Але наразі, за словами Ганни, продукти - не головне, тому що найбільше люди напередодні зими потребують генераторів, теплого одягу та зарядних пристроїв.

"Люди, які були в окупації, не завжди голодні, бо найлегше ворогу було їх нагодувати. Найбільше сьогодні потрібні теплі речі, генератори, засоби гігієни, повербанки. Відтак, ми зараз не робимо акцент на їжі", - пояснює керівниця ГО "Звичайні люди" та додає, що матеріальна допомога Corteva дуже сильно допомагає покривати реальні потреби мешканців Харківщини.

"Corteva - одна з небагатьох компаній, хто надає ту допомогу, яка найбільш необхідна, та завжди прислухається до актуальних потреб людей", - говорить про співпрацю з Corteva Ганна Вовк. За її словами, організація пише багато грантів на отримання всебічної допомоги, але завжди обмежені в діях, бо гроші після отримання гранту приходять через місяць-півтора. "Оскільки ми пишемо гранти на стратегічні речі: їжа або генератори, то ціна за цей час змінюється. В Corteva розуміють, що у момент, коли гроші надходять, цінова політика може бути вже іншою, ніж коли писали грант, та і потреби людей також. Тому вони дозволяють, на відміну від інших коригувати запит. Це один із десяти випадків, коли йдуть на зустріч. Бо вони реально розуміють, що потреби можуть змінитися в умовах війни", - додає очільниця ГО.

Good Bread from Good People - інклюзивна пекарня, яка пече хліб для постраждалих від війни територій

П'ять років тому Владислав Малащенко відкрив пекарню Good Bread from Good People, в якій працював він сам й ще двоє людей. Головною метою пекарні була соціалізація людей із ментальною інвалідністю, яким зазвичай майже неможливо знайти роботу. За весь цей час він з колегами допоміг навчитись працювати і соціалізуватись більше 50 людям. "Проте від березня ми зупинили виробництво повного асортименту й стали випікати виключно хліб, який ми безкоштовно передаємо постраждалим під час війни людям", - зазначає директорка пекарні Наталя Шадріна.

Загалом пекарня випекла й передала понад 200 000 хлібин. Хліб від Good Bread from Good People отримують військові, люди, житло яких зруйноване, та мешканці звільнених населених пунктів. Зараз, за словами Наталії, пріоритетний напрям - забезпечити необхідним деокуповані території. Команда пекарні відвідала Київщину та Чернігівщину, Харківщині та Донеччині.

"Щотижня ми їздимо, спілкуємося з людьми, записуємо їхні потреби. Тому в ці райони доставляємо не тільки хліб, але й інший гуманітарний вантаж. Усе це вдається робити завдяки донатам людей та підтримці компаній", - ділиться вона.

Фото: Good Bread from Good People

Серед таких компаній Corteva, яка підтримувала Good Bread і до війни та й після її початку не залишала пекарню без підтримки. "Після початку повномасштабного вторгнення наше бачення того, як слід допомагати, також збіглося. За фінансування Corteva пекарня Good Bread виготовила близько 7 тисяч буханок хліба, які були роздані постраждалим на звільнених територіях. Взимку ситуація ускладнюється і потреби зростають. Corteva підтримала додатковим грантом випічку ще 30 000 хлібин, які також будуть випечені в інклюзивній пекарні та передані українцям, які постраждали від війни і потребують допомоги", - розповіла Наталія Шадріна.

Фото: Good Bread from Good People

"Центр волонтерства та захисту" - продуктові набори для прифронтових регіонів

Благодійна організація "Центр волонтерства та захисту" була офіційно зареєстрована у квітні 2022 році, хоча почала працювати з початку повномасштабного вторгнення. Центр допомагає людям, що постраждали від війни, продуктовими та гігієнічними наборами, надає одяг, медикаменти та інші товари широкого вжитку. Організація розвозить продукти до постраждалих від агресії рф регіонів на півночі, сході та півдні України. Понад 1100 таких продуктових наборів профінансувала Corteva.

Фото: Corteva

"Ми хочемо подякувати Corteva Agriscience за допомогу у ці складні для всіх часи. Ми дуже горді, що ця компанія надала можливість нашій благодійній організації допомогти цивільному населенню у прифронтових зонах. Ці люди дійсно цього потребують і їх емоції та слова подяки важко описати", - говорить Тарас Завацький, представник БО "Центр волонтерства та захисту".

У БО працює колцентр, куди можна звертатися з відповідними запитами. Залишити заявку на продуктовий набір для ВПО, зареєстрованих у Львові, можна на сайті Центру. Для цього потрібно просто заповнити форму за посиланням.

"Картопляні війська" - місії до постраждалих регіонів

У перші тижні війни власник мережі ресторанів Дмитро Дубас та телеведучий і речник Андрія Шевченка - Микола Васильков почали розвозити обіди військовим, ТРО, пожежникам, у церкви, лікарні. Згодом діяльність волонтерської організації дещо переформатувалася і гуманітарний штаб волонтерської допомоги "Реставратор. Картопляні війська", про який ми вже писали, почав щотижня проводити "День переселенця" та їздить з допомогою до найбільш постраждалих від російської агресії міст та сіл. "Картопляні війська" возять людям продукти, засоби гігієни, будівельні матеріали, медичні препарати та інші необхідні речі.

Corteva також підтримала їхній проєкт "Місця Війни" - місії до постраждалих регіонів. "Другий проєкт, який, крім "Дня переселенця", підхопила Corteva, - це місії до постраждалих регіонів. Ближче - це Київська, Житомирська, Чернігівська - ми їздимо самі, у нас є транспорт. Ми зв'язуємося з громадами, питаємо про потреби. Комусь треба 200 цеглин привезти, комусь милиці, ходунки, продукти харчування. У прифронтових регіонах у нас є волонтери, які їздять до військових, і через яких ми людям цивільним передаємо допомогу: медичні засоби, корм для тварин, гігієнічні засоби. Одним словом, це комплексна задача і ми раді, що Corteva її підтримала", - розповідає Микола Васильков.

Фото: Реставратор. Картопляні війська

Такі поїздки відбуваються щотижня, а іноді і частіше. Микола Васильков також додає, що на постраждалих територіях "Картопляні війська" також допомагають школам, наприклад, закуповують парти і Corteva у цьому напрямку їх також підтримує.

Отже, попри усі жахи війни, люди змогли згуртуватися та об’єднатися заради взаємопідтримки та допомоги, а завдяки соціально-відповідальному бізнесу, такому як Corteva Agriscience, ця допомога постійно примножується заради Перемоги, заради людей.