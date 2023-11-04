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"Житіє святих крадунів": Мережа відреагувала на "релігійну" картину з кабінету Микитася (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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"Житіє святих крадунів": Мережа відреагувала на "релігійну" картину з кабінету Микитася (фото)

Максим Микитась / Фото: УНІАН

У Мережі з'явилися фото картини з офісу екскерівника "Укрбуду" Максима Микитася.

Український блогер Денис Казанський показав фотографії "релігійної" картини з кабінету скандального забудовника Максима Микитася, який очолював державну будівельну компанію у 2010-2016 роках.  

Фото блогер опублікував у своєму Telegram-каналі.

На полотні Микитась постає в колі відомих українських чиновників, одягнених в римські туніки. 

Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / © фото: Денис Казанський
Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / Фото: фото: Денис Казанський
Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / © фото: Денис Казанський
Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / Фото: фото: Денис Казанський
Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / © фото: Денис Казанський
Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / Фото: фото: Денис Казанський

На картині з релігійним сюжетом, окрім Максима Микитася можна впізнати обличчя мера Києва Віталія Кличка.

Поряд з чиновниками зображені "майстри", які закладають фундамент нового храму. Вище зображені дві церкви з золотими куполами на фоні багатоповерхівок.

Внизу полотно підписане "С нами Бог", а зверху зображані ініціали "УБ" ("Укрбуд").

Такий "шедевр" живопису привернув увагу українців, свої думки вони висловили у соцмережі.

Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася / ©
Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася
Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася / ©
Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася
Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася / ©
Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася
Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася / ©
Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася

Нагадаємо, Максима Микитася затримали в жовтні 2022 року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі.

Підозрюваний є також обвинуваченим в інших справах. Його, зокрема підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмивання коштів Міністерства оборони, викраденні людини, спробі вбивства свідка, а також в масштабних корупційних угодах, пов'язаних з компанією "Укрбуд".

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Дата публікації
Перегляди
1266
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