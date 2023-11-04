"Житіє святих крадунів": Мережа відреагувала на "релігійну" картину з кабінету Микитася (фото)

У Мережі з'явилися фото картини з офісу екскерівника "Укрбуду" Максима Микитася.

Український блогер Денис Казанський показав фотографії "релігійної" картини з кабінету скандального забудовника Максима Микитася, який очолював державну будівельну компанію у 2010-2016 роках.

Фото блогер опублікував у своєму Telegram-каналі.

На полотні Микитась постає в колі відомих українських чиновників, одягнених в римські туніки.

Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / Фото: фото: Денис Казанський

Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / Фото: фото: Денис Казанський

Картина у кабінеті екснардепа Максима Микитася / Фото: фото: Денис Казанський

На картині з релігійним сюжетом, окрім Максима Микитася можна впізнати обличчя мера Києва Віталія Кличка.

Поряд з чиновниками зображені "майстри", які закладають фундамент нового храму. Вище зображені дві церкви з золотими куполами на фоні багатоповерхівок.

Внизу полотно підписане "С нами Бог", а зверху зображані ініціали "УБ" ("Укрбуд").

Такий "шедевр" живопису привернув увагу українців, свої думки вони висловили у соцмережі.

Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася

Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася

Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася

Коментарі у Мережі про картину Максима Микитася

Картина з офісу керівника «Укрбуду» Максима Микитася. Зліва на право подільники - Березенко, Микиатсь, Кличко, Столар. Хворі ублюдки… pic.twitter.com/RT6wUSK6hA — Симороз Олег Олександрович (@SymorozOfficial) November 4, 2023

Картина з офісу Микитася.



Раніше думав, що таке люблять тільки маразматики типу Пшонки, але виявилося що це спільне відхилення усіх корумпованих жлобів pic.twitter.com/BMYA4FUyka — Денис Казанський (@den_kazansky) November 4, 2023

На фото — картина з офісу екснардепа та забудовника Максима Микитася.



Микитась є фігурантом декількох корупційних справ та отримав низку підозр, остання з них — за розкрадання 307 млн грн Міноборони. Екснардеп відмивав гроші на будівництві захищених складів для зберігання ракет… pic.twitter.com/HPzPr3ik5g — ҐРУНТ (@grntmedia) November 4, 2023

Це втілення хворої уяви - картина з офісу підсудного керівника «Укрбуду» Микитася



Пшонка та Медведчук би зацінили. pic.twitter.com/xkGlsHiwo5 — Слава Україні! (@demo131976) November 4, 2023

Картина з офісу Микитася (керівник "Укрбуду")



Доза кітчу та крінжу в організмі сягла критичного рівня) Дапамажіть) pic.twitter.com/FY25iLzoFe — МТЗ Ра́ґнарка (@garryshoww) November 4, 2023

Картина з офісу Микитася, як це тепер розбачити??? pic.twitter.com/9BLpRdnINL — Taras Mishchenko (@tarasmi) November 4, 2023

Нагадаємо, Максима Микитася затримали в жовтні 2022 року за заявою мера Дніпра Бориса Філатова. Той стверджував, що екснардеп-забудовник пропонував йому 22 мільйони євро за участь певних компаній у будівництві метро в Дніпрі.

Підозрюваний є також обвинуваченим в інших справах. Його, зокрема підозрюють у розкраданні майна Нацгвардії, відмивання коштів Міністерства оборони, викраденні людини, спробі вбивства свідка, а також в масштабних корупційних угодах, пов'язаних з компанією "Укрбуд".

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