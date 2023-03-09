Житомир атакували ворожі безпілотники: немає світла та води у більшості будинків

Школи і садочки запрацюють після відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 9 березня російські війська атакували безпілотниками Shahed Житомир. В місті поки що немає води. Також немає світла у більшості будинків.

Про це повідомили у міськраді.

"Підключаємо генератори. Орієнтовно за дві-три години потроху розпочнететься подавання до будинків. Електротранспорт поки на маршрути у повнму складі не виходить", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що школи і садочки запрацюють після відбою повітряної тривоги. Втім, гаряче харчування буде відсутнє через перебої з електроенергією.

За словами міського голови Сергія Сухомлина, ситуація складна. Попередньо, ніхто з людей не постраждав.

"Немає потужності виводити електротранспорт. Багато буде обмежень щодо електроенергії", - попередив мер.

Нагадаємо, вночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. У столиці тривога тривала майже 7 годин. У Києві прогриміли вибухи. Ракета влучила в обʼєкт інфраструктури.

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